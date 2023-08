Att den galna tillväxten för AI- och maskininlärningsapplikationer ger Nvidia mer klirr i kassan råder det ingen tvivel om. Detta blir särskilt tydligt när bolaget presenterar sin senaste kvartalsrapport, vilken med råge slår alla tidigare rekord gällandes både omsättning och vinstmarginal – något som kan tillskrivas en lavinartad ökning när det kommer till försäljning av beräkningskretsar för datacenter.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 13,5 miljarder USD, vilket är en ökning med hela 88 procent ställt mot föregående kvartal samt 101 procent när resultaten jämförs mot samma kvartal från förra året. Något annat som fortsätter att rusa är bruttovinstmarginalen, som nu ligger på 70,1 procent. Bolaget har med andra ord ökat sin lönsamhet rejält ställt mot samma kvartal under föregående år, då de låg på endast 43,5 procent.

Omsättning per kategori

Segment Q2 2024* Q1 2024* Q/Q Y/Y Datacenter $10,32 miljarder $4,28 miljarder 141% 169% Gaming $2,48 miljarder $2,24 miljarder 11% 22% Professional Visualization $396 miljoner $295 miljoner 34% −24% Automotive & Embedded $253 miljoner $296 miljoner -15% 15%

*Nvidias räkenskapsår är förskjutet med elva månader.

När intäkterna bryts ned i olika kategorier blir det tydligt att Nvidias satsning på datacenter och efterfrågan på bolagets beräkningskretsar H100 bär frukt. Omsättningen för datacenterdivisionen uppgår till 10,32 miljarder USD, vilket är en ökning med smått galna 141 procent ställt mot föregående kvartal. Detta innebär att datacenter numera står för över 76 procent av Nvidias totala intäkter – något som kan jämföras mot 60 procent under föregående kvartal.

Tittar vi på andra avdelningar växer Professional Visualization, det vill säga grafikkort menade för professionella applikationer, med 34 procent med intäkter på 396 miljoner USD. Automotive & Embedded, med kretsar för bilar och andra integrerade lösningar, backar dock med 15 procent ställt mot föregående kvartal och intäkterna landar på 253 miljoner USD.

Gaming och Geforce fortsätter växa – men i långsam takt

Bolagets gamingdivision, vilket inkluderar grafikkorten ur Geforce-familjen samt streamingtjänsten Geforce Now, har haft några riktigt tuffa kvartal med negativ tillväxt. Under förra kvartalet vände dock Nvidia trenden, och detta håller i sig i detta kvartal. Gamingsegmentet växte här med 11 procent och drog in 2,48 miljarder. Detta är dock en bra bit från toppnoteringen från Geforce RTX 3000-seriens glädjedagar, då gamingdelen drog in 3,62 miljarder USD.