Under föregående vecka bjöd Intel in journalister och teknikprofiler från hela världen till ett besök i företagets fabriker och labbmiljöer i Malaysia. Nu framgår att hårdvarujätten inte lyckades städa undan riktigt alla hemligheter. Skarpa ögon på Hardwareluxx lyckades under turen skymta färska grafikkretsar tillhörande kommande "Battlemage"-familjen.

Kretsarna var märkta med "BMG-G10" och fanns enligt Hardwareluxx att beskåda i Intels Failure Analysis-labb. Där granskar Intel både färdiga produkter och produkter i olika faser av utvecklingen, i jakt på fel och problem. På så vis förebyggs mer omfattande produktionsfel och eventuella problem kan åtgärdas i ett tidigt skede.

Under rundturerna var fotografering och videoinspelning helt förbjudet, varför bildbevis saknas. SweClockers var på plats, men kan inte bekräfta huruvida kretsarna fanns att beskåda. Det är möjligt att Intel hann stuva undan dem, eftersom de guidade turerna var uppdelade i flera mindre grupper. Lika möjligt är att de helt enkelt förbisågs.

Nästa generation Intel-grafikkort är planerade till nästa år, även om Intel inte bekräftat något närmare datum. Att kretsarna gick att skåda i labbmiljö talar för att rykten om lansering under första halvan av år 2024 mycket väl kan komma att besannas. Specifikt "BMG-G10" väntas bli efterföljaren till ACM-G10, som tar plats i nuvarande toppmodellen Arc A770, och har tidigare uppgetts bjuda på en teoretisk dubblering i beräkningskraft.