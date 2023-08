Bethesda tar gärna god tid på sig när de utvecklar nya speltitlar. Aktuella rymdtiteln Starfield tog cirka sju år och detsamma gäller The Elder Scrolls V: Skyrim. Den sistnämnda titeln lanserades under år 2011 och år 2018 avslöjades att en uppföljare var på gång. Nu bekräftar Bethesda att spelet passerat en viktig milstolpe.

I tidigare uttalanden om spelet, som hittills bara kallas The Elder Scrolls VI, har det endast uppgetts vara i en koncept- eller designfas. Det är ett väldigt tidigt skede, som ofta främst handlar om att staka ut just ett koncept och övergripande design. I en intervju med spanska Vandal berättar nu Pete Hines, utgivningschef på Bethesda, att spelet nu lämnat konceptfasen och är under utveckling.

Han betonar dock att det det handlar om ett mycket tidigt skede. Även om utvecklingen pågår parallellt med Starfield är det rymdäventyret som är Bethesdas huvudfokus. Han tillägger att det inte finns några planer på att bjuda på fler detaljer om spelet i nuläget, utan Starfield förblir högsta prioritet vad gäller både utvecklingsresurser och övrigt fokus.

Det ser därmed ut som att spelare som längtar efter en ny fantasyosande spelvärld får fortsätta vänta. Hines delar inte med sig av några preliminära datum, men det är sannolikt att det handlar om flera år framåt i tiden. Tidigare spådomar talar om tidigast år 2026, medan andra menar att det dröjer så långt som år 2028.

Källa: Vandal (via Wccftech)