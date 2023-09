Nästa år ska Apples mixed reality-headset Vision Pro släppas. Headsetet tar VR- och AR-tekniken till nya höjder, och likaså priset. Ingen konkurrent har hittills visat upp någon produkt som försöker utmana Vision Pro, men ryktas ha inlett utvecklingen av headset som lånar några av avancerade funktionerna Apple har tagit fram.

Enligt en ny rapport från koreanska sajten Maekyung (via WCCF Tech) har Meta och LG inlett ett samarbete för att tillsammans ta fram ett headset med lika avancerad teknik som Vision Pro. Det ska enligt rapporten heta Quest 4 Pro. Headsetet är planerat att släppas under 2025 och målet är att placera det under Apple prismässigt. Partnerskapet ska ha bildats under sommaren efter presentationen av Vision Pro på WWDC i juni.

Maekyung påstår att Meta även har ett betydligt billigare headset under utveckling som ska släppas under 2024 och kosta under 200 dollar i USA med målet att bygga en stor användarbas av kunder som inte vill eller kan betala för premiumheadset, inte ens billigare sådana som Metas egna Quest 3 som kostar 500 dollar.

Ett tidigare rykte har påstått att Samsung har skrotat ett headset som var under utveckling och börjat om från början med ett mer avancerat headset som ska vara mer jämförbart med Vision Pro.