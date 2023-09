Apples billigaste bärbara dator, Macbook Air, kostar idag från 13 489 kronor och uppåt – betydligt mer än för några år sedan och mer än många kan lägga på en dator. Ipad är betydligt billigare, men med Ipad OS kan den inte ersätta en dator för många sysslor.

Nu rapporterar branschtidningen Digitimes (via Macrumors) att Apple har en avsevärt billigare Macbook-modell under utveckling, som kan lanseras mot slutet av år 2024. Digitimes har under åren publicerat många rykten om Apple med blandat resultat – så ta även dessa uppgifter med ett mått natriumklorid.

Den påstådda budgetdatorn sägs få ett chassi i metall som sina dyrare syskon, men ska vara tillverkad i ett billigare material och med enklare komponenter som håller nere priset. Digitimes baserar lanseringstiden på det faktum att någon aktivitet kring en ny Macbook-modell ännu inte har setts hos de vanliga leverantörerna Quanta och Foxconn, så om datorn blir verklighet kan den mycket väl släppas ännu senare – men knappast tidigare.

Ett mål med en billigare Mac-modell kan vara att utmana Chromebook inom utbildningssektorn, där Ipad idag är Apples största produkt. Men även många enskilda studenter och företag vars anställda i princip bara behöver köra Office-paketet och webbapplikationer kan vara målgrupp för datorn.