Det har varit mycket diskussioner kring huruvida AMD blockerar andra företags uppskalningstekniker i spel som bolaget sponsrar. I slutet av förra månaden tillbakavisade AMD detta i en intervju under Gamescom-mässan, där de hävdade att de vill att spelutvecklaren prioriterar uppskalning via FSR i första hand, men att de samtidigt är fria att lägga till exempelvis Nvidias DLSS eller Intels XESS.

Nu får en av de mer omtalade speltitlarna under AMD:s sponsorskap stöd för Nvidias DLSS. Det gäller Respawn Entertainments kritikerrosade Star Wars Jedi: Survivor, vilket släpptes i slutet av april år 2023 med stöd för endast FSR 2.1. Via spelets senaste uppdatering implementeras dels uppskalning via DLSS Super Resolution, vilket fungerar på samtliga grafikkort i Geforce RTX-familjen. Därutöver läggs även stöd till för interpolerade bildrutor via frame generation – något som är en del av DLSS 3 och endast fungerar på Geforce RTX 4000-seriens kort.

Star Wars Jedi: Survivor har sedan tidigare fått inofficiellt stöd för DLSS via en modd. Detsamma gäller nysläppta Starfield, vilket moddades att stöda både DLSS och XESS någon dag efter lanseringen. Huruvida Starfield, som i dagsläget endast har officiellt stöd för FSR 2.1, uppdateras med stöd för någon konkurrerande uppskalningsteknik återstår att se.