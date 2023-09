Ställt mot Epics Unreal Engine tar spelmotorn Unity ofta inte lika stor plats i media, men sett till spridning är den konkurrerande spelmotorn ingen liten aktör. Med stöd för många plattformar och relativt låg tröskel för att komma igång är motorn särskilt populär bland mindre spelstudior. Nu möter Unity hård kritik för en ny avgift, där antalet installationer ligger till grund för kostnaden.

Likt konkurrenten har Unity flera olika licenstyper, beroende på om motorn ska användas för personligt bruk eller kommersiellt. För vissa kategorier kan motorn användas gratis eller för ett lägre pris, men gemensamt för samtliga är att det endast gäller upp till en viss gräns. När spel omsätter över en viss summa per år är utvecklare skyldiga att betala licenskostnader till Unity.

Det grundsystemet består, men får tillägg av vad Unity kallar "Runtime Fee". Det är en ny avgift som tillkommer för varje gång en användare installerar ett Unity-baserat spel. Unity menar att varje spelinstallation också innebär att Unity Runtime installeras, en kritisk komponent för att allt ska fungera. Det kostar att underhålla, och är ett av skälen till varför spelmotorn för första gången tar betalt för det.

Upp till 2 kronor per installation

Den nya avgiften gäller samtliga licenser, förutsatt att spelet slagit i ett av två olika tak. Uvecklare med en Personal- eller Plus-licens får en fast avgift på cirka 2 kronor per installation. Det gäller från och med det att spelet omsatt över 200 000 USD under 12 månader, motsvarande strax över 2 miljoner kronor, eller installerats över 200 000 gånger under sin livstid.

För utvecklare med Pro- eller Enterprise-licens är gränsen något högre, med ett tak på 1 miljon USD under 12 månader, eller lika många installationer under spelets livstid. Avgiften börjar på drygt 1,5 kronor och skalar sedan nedåt i relation till hur många gånger spelet installerats.

Mycket av kritiken mot den nya avgiften kommer från små utvecklare, som menar att systemet är ofördelaktigt för indieutvecklare. På sociala medier uttrycker flera oro för att att det ska bli för kostsamt att lansera exempelvis demo-versioner eller spel till flera plattformar. Källor till Gamedeveloper pekar på att utvecklare och studior som säljer spel för under hundralappen kan bli särskilt påverkade, eftersom kostnaden per installation blir stor ställt till intäkterna per sålt spel.

Unity menar istället att en majoritet av användare inte väntas påverkas av prisökningen. Förändringen träder i kraft från och med januari 2024. Spel lanserade innan dess påverkas inte av ändringen och får ingen retroaktiv avgift.