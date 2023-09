Med PCI Express 5.0 och ATX 3.0 introducerades en ny 16-pinnarskontakt under namnet 12VHPWR. Kontaktens design kritiserades under hösten, efter flera uppmärksammade fall där strömkontakten smält vid användning med senaste snittets grafikkort. Under sommaren reviderades kontakten och nu pekar testresultat på att ersättaren 12V-2x6 är ett säkrare alternativ.

Via Youtube-kanalen Hardware Busters visas ett test utfört hos kabeltillverkaren Linwell, som sätter den nyligen reviderade kontakten på prov. I ett stresstest belastas kontakten med 55 Ampere under 15 minuter och undersöks sedan med värmekamera. Där framgår att temperaturen stannar vid cirka 46 °C som mest, när kontakten är korrekt ansluten.

Risken att 12VHPWR-kontakter smälter uppstår i huvudsak när kontakten inte är korrekt ansluten på något vis. Testet upprepas därför med den nya kontakten felaktigt monterad. Som högst levererar kontakten 640 watt, men håller sig trots det kvar på en temperatur strax över 40 °C. Jämförelsevis har 12VHPWR-kontakten klättrat uppåt 100 °C i liknande scenarion.

Värt att notera är att det sista testet bara är möjligt genom att förbigå stiften för kommunikationsbandet, de så kallade sense-pinnarna. På den nya kontakten sitter de längre in i plasthöljet och i det fall sense-pinnarna inte får full kontakt sker ingen strömförsörjning alls. I ett vanligt användarscenario ska det fungera som ett slags dödmansgrepp och förhindra belastning i de fall kontakten glider ur eller monteras felaktigt.

Läs mer om 16-pinnarskontakten: