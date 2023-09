Apple har släppt skarp version av Mac OS 14.0 Sonoma, höstens uppdatering av operativsystemet för Mac-datorer. Det är ovanligt tidigt, då Apple under många år har släppt Mac OS höstuppdatering under oktober, några veckor efter IOS och Ipad OS i samband med lanseringen av nya Iphone-modeller i september.

Mac OS Sonoma kapar stödet för ett gäng äldre Macar. Än är stödet för alla Intel-baserade maskiner inte borta, och lär inte försvinna än på ett år med tanke på att gamla Mac Pro med Xeon-processorer såldes fram till i somras, men numera krävs med ett undantag Mac-modeller från 2018 eller senare. Undantaget är Imac Pro som släpptes 2017 men har rejält tilltagna specifikationer och riktades mot professionella användare.

Förutom 2019 års modell av Imac har samtliga modeller som stödjer Sonoma Apples T2-krets som hanterar kryptering, agerar SSD-styrkrets och säkrar startsekvensen. Det påminner alltså om Windows 11 med sitt krav på en TPM-modul.

Nyheterna i uppdateringen är många, bland annat ett nytt spelläge som ger ett spel i förgrunden förtur till processor och andra resurser i syfte att minimera prestandadippar under pågående spel. Widgetar på skrivbordet gör åter entré, några år efter att funktionen Dashboard försvann, och systemet har en rad mindre förbättringar som en ny sökfunktion i programmet Meddelanden (Imessage) och ett par nya funktioner för videokonferenser.

Uppdateringen kan hämtas via Mac App Store och väger in på 12,1 GB, men nytt för i år är att det även går att uppdatera via Systeminställningar och då blir nedladdningen bara en dryg tredjedel. Det kräver att datorn redan har föregående version av systemet.