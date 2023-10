Nvidias mest kraftulla och dyra grafikkort för konsumenter kan vara på väg in i en period av sämre tillgång, skriver IT Media PC User (via Techspot). Butiker i både Akihabara och andra stadsdelar i Japans huvudstad Tokyo vittnar om hur de har börjat få svårt att hålla Geforce RTX 4080 och 4090 i lager.

– Tillgången på RTX 4090 har varit konstant, men det börjar bli svårt att få tag i det, säger en butiksanställd och tillägger att de billigaste modellerna har sämst tillgång medan det är lättare att få tag i något av de lite dyrare varianterna.

Vad gäller RTX 4080 säger flera butiker att japanska datorspelare föredrar 4070 Ti och 4090 och att butikerna därför medvetet håller nere lagernivåerna på 4080. Är det svårt att få tag i 4090 kan efterfrågan på det lite långsammare kortet dock öka.

På andra sidan av Nvidias grafikkortsverksamhet – AI och serverhallar – skriver Microsofts teknikdirektör Kevin Scott att tillgången blir bättre för varje vecka som går. När den stora AI-rushen drog igång i slutet av förra året fick Nvidia plötsligt miljontals beställningar och många företag har tvingats ändra sina affärsplaner då de inte får tag i korten som krävs för att bygga upp AI-tjänster av olika slag.