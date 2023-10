Facebook och Instagram kan inom de kommande månaderna introducera prenumerationsavgift för att använda de sociala nätverken. Motsvarande 115 kronor för Facebook eller Instagram, eller runt 185 kronor för båda, är priserna som föreslagits hittills och skulle ge användare en reklamfri upplevelse.

Bakom den potentiella prislappen är att Meta samlar in personlig information om användare utan användare medgivande till riktad reklam. Detta är inte tillåtet inom EU och EU har satt tryck på Meta för att ta fram lösningar. Enligt källor till Wall Street Journal ska Metas kontrande förslag vara att introducera ett alternativ för de som inte vill ha riktad reklam via Facebook och Instagram, vilket är prenumerationsavgiften som går under namnet Subscription No Ads.

Med tillskottet får användare inom EU tre olika alternativ när det kommer till att använda företagets sociala nätverk. Antingen använda som vanligt och acceptera riktad reklam samt att Meta samlar in personlig information, eller så betalar användare nya prenumerationsavgiften och tar del av en reklamfri upplevelse. Det tredje alternativet är att sluta använda tjänsterna.

Huruvida EU går med på detta, eller om Meta ens går vidare med lösningen, återstår att se. Även om det kan dröja någon månad innan det blir verklighet finns det indikationer att lösningen kan vara på plats innan månadens slut.

Skulle du vilja betala för Facebook eller Instagram?