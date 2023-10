AMD Fluid Motion Frames (AFMF) är en ny teknik som tar interpolerade bildrutor till spel som inte stödjer FSR 3. Den släpptes förra veckan efter en periods betatestande, men då enbart för de senaste grafikkorten i Radeon RX 7000-familjen. Många spelare har undrar varför det inte fungerar även på lite äldre kort, framför allt RX 6000-familjen som inte ligger så långt efter prestandamässigt, och AMD har lyssnat.

Företaget meddelade under fredagen att AFMF nu är fungerar med RX 6000-familjen, med en ny betauppdatering av drivrutinerna AMD Software: Adrenalin Edition.

AFMF lägger till stöd för interpolerade bildrutor som höjer den upplevda bildfrekvensen i alla spel som använder DirectX 11 eller 12, men måste aktiveras manuellt per spel. Med ett gäng titlar som AMD har testat mer ordentligt kan tekniken dock aktiveras automatiskt via HYPR-RX eller globala grafikinställningar. Där återfinns bland annat Hogwarts Legacy, Horizon Zero Dawn och klassikern The Witcher 3: Wild Hunt.

Eftersom det rör sig om en förhandsversion finns flera begränsningar och kända buggar. Bland annat krävs att spel körs i helskärmsläge med HDR och VSYNC avstängt, och AMD rekommenderar spelare att aktivera funktionen enbart i spel som redan ligger över 55 bilder per sekund vid 1080p eller 70 bilder per sekund vid 1440p. Företaget rekommenderar också skärmar med stöd för Freesync och att spelare aktiverar Radeon Anti-Lag-funktionen eftersom AFMF höjer svarstiden.

