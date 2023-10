Intel lanserar idag Arc 580, den sista medlemmen i Alchemist-familjen där övriga grafikkort släpptes förra året. Och det trots tystnaden kring grafikkort över huvud taget de senaste månaderna och spekulationer kring huruvida Intel någonsin skulle släppa kortet.

Tre tillverkare har tagit fram kort till lanseringen. Asrock har Arc A580 Challenger 8GB OC, Gunnir har Arc A580 Index 8G och snart även Arc A580 Photon 8G OC, Sparkle har Arc A580 ORC OC Edition. Alla utom kommande Gunnits Photon-kort har två fläktar.

Alla tre tillverkare har överklockat grafikkretsen till 2 000 MHz, vilket tyder på att Intels ursprungliga 1 700 MHz kan ha varit konservativt satt. Det lär innebära att totaleffekten är högre än de 185 watt Intel tidigare har angett, om de inte samtidigt har pressat ned spänningen.

Intel skriver i ett pressmeddelande att Arc A580 ger 60 bilder per sekund i spel som Ratchet & Clank: Rift Apart och Spider-Man: Miles Morales. Uppskalningstekniken XESS höjer prestandan i Remnant 2 från 50–55 till ”mer än spelbara” 73 bilder per sekund. I ännu bättre optimerade spel som Ghostwire Tokyo ger XESS över dubbelt så många bilder per sekund, enligt Intel.

I Sverige kostar Asrock Arc A580 Challenger 8GB OC 2 700 kronor hos Proshop, den enda butik som redan har det inne. Övriga kort har inte dykt upp än.