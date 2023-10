Stämningsansökan lämnades ursprungligen in under 2022, men har sedan dess fått totalt 36 målsägande att gå med. I stämningsansökan hävdar några av målsäganden att grova brott skett på grund av förföljelse via AirTags, och att Apple inte alls gjort tillräckligt för att hindra att brott ska ske. Målsäganden säger också att bara de senaste 1,5 åren har skett över 150 brott i USA relaterat till förföljelse och AirTags.

Redan när AirTags annonserades höjdes kritiska röster kring säkerheten med produkten. De är relativt billiga, enkla att använda och man kan se folks rörelser i realtid. Sedan dess har Apple jobbat med att implementera funktioner för att minska säkerhetsriskerna, såsom notifikationer när en AirTag är nära och ljudsignaler installerade i dem. Det finns dessutom en app för Android som ska kunna skanna efter AirTags.

I Sverige anmäls ungefär 600 personer varje år för stalking, eller olaga förföljelse som brottet heter enligt svensk lagstiftning. Av dem döms bara ungefär 100, och det tros finnas ett stort mörkertal då många som är utsatta är unga. Tidigare har funktioner som till exempel Snapchats kartfunktion kritiserats.

Apple har hittills inte valt att kommentera ärendet, men har tills 27 oktober på sig att svara på stämningsansökan.

