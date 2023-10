Under slutet av år 2022 och en bra bit in under år 2023 såg teknikbranschen flera omgångar uppsägningar, där bland annat jättar som Microsoft och Meta skar ned ordentligt på personalstyrkan. Nu flaggar finska Nokia för detsamma och i samband med en ordentlig omstrukturering väntas upp till 14 000 tjänster försvinna.

Beskedet meddelades samtidigt som Nokia presenterade mörka siffror för årets tredje kvartal, med stora förluster på den amerikanska marknaden. Enligt Nokias VD Pekka Lundmark måste bolaget kraftigt minska på kostnaderna för att garantera långsiktig lönsamhet i vad som beskrivs som en "oviss marknad". Det nya sparprogrammet är tänkt att löpa i tre års tid och spara mellan 800 och 1 200 miljoner euro per år.

Dystert även för svenska Ericsson

Nokia är inte ensamma om att kämpa med en trög marknad. I takt med att 5G-utrullningen saktat ned står svenska konkurrenten Ericsson inför samma utmaningar. När bolaget presenterade sina siffror för samma kvartal var även det en förhållandevis dyster visa, med minskad försäljning och förlust på 29 miljarder kronor.

Precis som Nokia pekar Ericsson på en oviss marknad, med minskad efterfrågan efter 5G-utrustning på amerikanska marknaden. Den svenska telekomjätten varslade därtill personal redan i början av året. Då försvann 8 500 tjänster, varav 1 400 av dem i Sverige, av motsvarande skäl.