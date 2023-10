Microsofts egna AI-assistent Copilot kommer nu kunna lösa ett av dagens i-landsproblem: Långtråkiga möten. Copilot kommer kunna sitta med på dina möten, så länge de är i mötesappen Teams. Copilot kommer dock inte att vara den mest interaktiva mötesdeltagaren. Den kan så klart inte prata med kollegorna eller ställa följdfrågor, men den kan ta anteckningar och sammanfatta mötet åt dig.

Copilot ska också kunna underlätta i andra aspekter av ditt (kontors)arbete genom att till exempel sammanfatta mailtrådar, ge förslag på uppföljningsmöten och göra Powerpoint-presentationer. Allt detta genom att Copilot är integrerat i systemet och kan läsa data från till exempel kalendrar, Office-dokument och e-post.

Microsoft menar att deras AI-assistent ska kunna underlätta arbetsdagen avsevärt för sina kunder, som under de senaste åren fått högre arbetsbelastning. Enligt data från Microsoft får deras mest aktiva användare 250 mail på Outlook och tar emot 150 meddelanden på Teams per dag. Man ser också att deras användare sitter i tre gånger så många möten idag som de gjorde 2020 och använder 11 appar per dag bara för att få sitt arbete gjort.

Microsofts Copilot kommer finnas tillgängligt globalt från 1 november.

