För att lyfta nya säsongen i Diablo IV, Season of The Blood, lanserar man en blodgivar-kampanj. Under en månads tid kommer amerikaner att kunna donera blod för att låsa upp diverse belöningar. Målet är, inte helt otippat, att samla in 666 quarts blod – vilket är ungefär 630 liter. Då kan alla spelare i USA, oavsett om man donerat blod eller inte, vara med i utlottningen av en unik dator med Diablo IV-tema.

Datorn i fråga kommer att ha NVIDIA GeForce RTX 4090, Intel Core i9 CPU, 64 GB DDR5 RAM, 3 TB SSD-lagring och Quantum Vector GPU Waterblock. Ja, och så "riktigt människoblod" i kylaren. För att när det kommer till en demondräpares dator går det så klart inte med bara vanlig vattenkylning.

När man uppnått 33 samt 66 procent av målet kommer även andra priser delas ut. Till exempel låser man upp diverse nya utseenden till vapen samt en svart-vit häst att rida runt på i spelet. Efter ungefär två dygn har man redan kommit 20 procent på vägen. Även om donations-kampanjen bara finns i USA, kommer alla spelare världen över kunna få de saker som låses upp till spelet.