Apple släppte ”nya” Imac 24 tum med M1-krets i maj 2021. Den har nu gått att köpa i runt 900 dagar. Under den perioden har företaget släppt: 14- och 16-tums Macbook Pro med M1 Pro/Max och senare med M2 Pro/Max, Macbook Air med M2, Macbook Pro 13 tum med M2, 15-tums Macbook Air, Mac Mini med M2/M2 Pro, Mac Studio med M2 Max/Ultra samt Mac Pro.

Det är en rejäl drös nya och uppdaterade Mac-modeller utan minsta uppdatering till vad som brukade vara Apples populäraste Mac och den i särklass populäraste stationära Macen. Tidigare rykten talade om en lansering hösten 2023 men under september och oktober har det sett ut som att alla nya modeller har skjutits upp till 2024, och att Apple inte kommer bjuda in pressen till något event under oktober som varit vanligt tidigare.

Nu rapporterar Mark Gurman på Bloomberg att Apple trots allt kan ha en ny Imac-modell på gång som kan lanseras redan i början av nästa vecka, 30 oktober.

Enligt tidigare rykten har Apple valt att hoppa över M2 för att gå direkt till M3 i nästa modell av Imac. Företaget väntades släppa M3 först i en uppdatering av Macbook Air, men om nya Imac släpps nästa vecka kan den alltså bli först ut med den nya systemkretsen som tillverkas med TSMC:s 3-nanometersprocess.

Mark Gurman påpekar att såväl Imac som 14- och 16-tums Macbook Pro är på upphällningen i Apples butiker. Flera konfigurationer har flera veckors ledtid. Det kan innebära att även Macbook Pro kommer uppdateras, med okända nyheter.