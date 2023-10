Under den pågående rättegången mellan Google och den amerikanska staten, där Google står anklagat för konkurrensbrott kring sin dominanta sökmotor, har flera nya uppgifter om företagets förhållande med konkurrenten Apple framkommit. Företagens avtal som ser till att Google är förvald sökmotor i Safari på Iphone och Apples andra plattformar har en central plats under rättegången.

Än så länge har stora delar av rättegången hållits bakom lyckta dörrar, och de som inte närvarar har fått hålla till godo med rykten kring vad som har sagts och vilka bevis som har lagts fram. New York Times jurister har enligt The Verge begärt att den ska öppnas då rättegången utgör viktigt allmänintresse, men hittills har domaren inte gett med sig. Däremot har tidningen fått tag i trovärdiga uppgifter om just Googles avtal med Apple.

Enligt den nya rapporten betalade Google runt 18 miljarder dollar under 2022, idag värt cirka 200 miljarder kronor. Tidigare rykten under rättegången har talat om mellan 10 och 20 miljarder dollar, så den nu läckta siffran ligger i det övre skiktet av vad som kunde förväntas. Men det är fortfarande en gigantisk summa för en så ”liten” sak som att vara sökmotor på Iphone, speciellt då användare enkelt kan byta till Duckduckgo, Bing eller någon av de andra åtta alternativen till Google som erbjuds på IOS och Ipad OS (Safari på Mac har bara sex alternativ inklusive Google).

När John Giannandrea, Apples AI-chef, vittnade i rättegången berättade han att Apple har kikat på många alternativ till Google, från att köpa Bing av Microsoft till att bygga en egen sökmotor, men avstod av rädsla för att förlora det lukrativa avtalet.

Microsofts vd Satya Nadella sade under sitt vittnesmål att den sökmotor som är standard på IOS omedelbart får en mycket stark position och att han själv skulle vara villig att betala upp till 15 miljarder dollar om året för den placeringen – en siffra som alltså inte verkar räcka.