Ifixit börjar sälja reservdelar till många Surface-datorer. Det avslöjar Surface-chefen Brett Ostrum i ett blogginlägg på Microsofts webbplats. Företaget har tidigare sålt reservdelar via sin egen butik och reparationsfirmor, så det är inte första gången det går att skaffa genuina delar när någon komponent har gått sönder, men Ifixit är välkänd och globalt tillgänglig.

Sajten ska tillhandahålla officiella reparationsmanualer, videoinstruktioner samt vanliga frågor och svar om allt från små och enkla till mer invecklade reparationer. Som vanligt kommer Ifixit även sälja paket med de nödvändiga verktygen för varje reparation tillsammans med komponenten som ska bytas.

Modellerna det gäller är Surface Pro 7, Surface Pro 7 Plus, Surface Pro X, Surface Pro 8, Surface Pro 9, Surface Pro 9 5G, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Laptop Go 2, Surface Laptop Studio, Surface Studio 2 Plus och Surface Laptop SE. Microsoft har en komplett lista över vilka komponenter som finns att köpa och själv byta ut för varje modell.