Sedan Nothing armbågade sig in på marknaden har Oneplus-medgrundaren Carl Peis satsning resulterat i två Android-baserade telefoner, med fokus på utstickande och avskalad design. Visionerna är stora och redan med Phone 1 siktade Nothing på att locka över Iphone-användare. Nu tar de upp kampen igen och meddelar att de Apple-associerade "blå bubblorna" snart flyttar i Phone 2.

De blå bubblorna är meddelandetjänsten Imessage signum – ett av Appels trumfkort och något som gör användare motvilliga att skifta från IOS till Android. Vid kommunikation med andra Apple-enheter byter Imessage traditionella SMS och MMS mot internetuppkopplad chatt, vilket särskiljs genom grön respektive blå meddelanderuta.

I en video meddelar Nothings VD Carl Pei att gröna bubblor snart är ett minne blott, åtminstone på Phone 2. Den 17 november lanserar de meddelandetjänsten Nothing Chat, som ska knyta samman flera tjänster under samma paraply. Det omfattar även Apples Imessage, inklusive stöd för att skicka bilder, filer och röstmeddelanden.

Applikationen bygger på redan existerande teknik från Sunbird, som har en egen Android-applikation i samma syfte. Det är således inte första gången Imessage tas till Android, även om det är första gången det integreras i en meddelandetjänst direkt från telefontillverkaren. I videon framgår att användare måste logga in med Apple-ID och att tjänsten bevarar den end-to-end-kryptering som Apple tillämpar.

Nothing chats lanseras den 17 november och blir endast tillgängligt till Phone 2. Det saknas några funktioner vid lansering, däribland "reaktioner" och så kallad läskvittens, som visar om och när en användare läst meddelandet. Det ska dock anlända i framtiden, men det framgår inte när.

