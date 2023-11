Den som inte vill skaffa en dyr speldator för att njuta av de senaste titlarna med alla grafikinställningar på max har i flera år kunnat skaffa en prenumeration på Nvidias spelstreamingtjänst Geforce Now som strömmar spelen från en server med upp till motsvarande RTX 4080-grafik, 4k-upplösning och 120 Hz.

Geforce Now ger inte i sig tillgång till några spel utan de måste användare själva ha tillgång till via butiker som Steam och Epic Games Store. Det fungerar både med köpta spel och via prenumerationer. Nu har Nvidia gjort det senare enklare och mer praktiskt, rapporterar WCCF Tech.

Med version 2.0.58 kan Geforce Now-användare nämligen koppla sitt konto till prenumerationstjänsterna PC Game Pass och Ubisoft Plus och synka de båda tjänsterna. Alla spel användaren har tillgång till via prenumeration syns i Geforce Now-biblioteket och kan startas direkt därifrån.

Microsofts tjänst ger tillgång till ”hundratals” spel inklusive bland annat Halo-spelen, Forza Horizon och Sea of Thieves. Ubisoft Plus har också över hundra titlar, bland annat Far Cry 6 och flera spel i Assassin's Creed- och Rainbow Six-serierna.

Nvidia firar uppdateringen med ett nytt erbjudande på Geforce Now Ultimate-prenumerationen: 6 månader för 1 294 kronor inklusive tre månader PC Game Pass utan extra kostnad. Microsofts tjänst kostar normalt 99 kronor i månaden. Företaget har också lagt till 18 nya spel som fungerar med tjänsten, inklusive bland annat Wolfenstein: The Old Blood.