Spelet The Day Before avtäcktes under 2021 med en trailer som lovade guld och gröna skogar, eller i alla fall ett tekniskt kompetent MMO-spel med Zombies och annat oknytt. Det visade sig dock snabbt att det fanns flera varningsflaggor.

Vissa spekulerade tidigt att det hela liknade bluff och båg, och om inte så har nog den relativt oerfarna utvecklaren tagit på sig väldigt stora skor. Efter förseningar och diverse problem med lagen släpptes dock spelet i early access på Steam förra veckan. Under måndagen meddelade studion Fntastic att pengarna är slut och att studion därmed tackar för sig.

Dramatiken kring den påstådda bluffen nådde sin kulmen under lanseringen förra veckan. De som testat spelet menar att slutprodukten inte ens är i samma genre som det marknadsfördes som. Istället för ett MMO med Survival-inslag liknade det mer en Extraction Shooter som därtill är tekniskt undermålig. Spelarantalet sjönk snabbt och drastiskt ett par dagar efter lanseringen och omdömen på spelets Steam-sida var allt annat än positiva.

Under måndagen kom som en blixt från klar himmel ett öppet brev från utvecklarna Fntastic där de gjorde gällande att resurserna är dränerade. De låtar meddela att de inte kan fortsätta med tom plånbok och att de pengarna som finns måste användas för att betala av skulder.

Kort därefter slutade spelet att säljas via Steam och vittnesmål gör gällande att de som köpt spelet verkar kunna få pengarna tillbaka av Valve även om de spelat mer än två timmar. Det hela markerar slutpunkten på en av de märkligare händelseförloppen i spelbranschen under 2023.

Innan det finns bevis på bordet är det svårt att göra absoluta uttalanden gällande huruvida det i slutändan var ett bedrägeri. Återigen verkar det dock fortsatt vara så att om något verkar för bra för att vara sant så är det förmodligen som det framstår.

Hann du testa The Day Before? Har du fått pengarna tillbaka? Diskutera i tråden!