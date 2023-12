DDR3-standarden klarade som mest 16 GB minne per DRAM-modul, vilket gav upp till 64 GB i datorer på konsumentmarknaden. DDR4 höjde taket till 128 GB men när DDR5 kom var 32 GB per DRAM-modul fortfarande max, och eftersom konsumentmoderkort alltjämt har fyra minnesplatser låg taket kvar på samma nivå som innan.

I början av 2023 kom nya DRAM-kretsar med upp till 48 GB per modul och därmed stöd för upp till 192 GB totalt, och mindre än ett år senare kommer nästa uppgradering till maximalt 256 GB, skriver WCCF Tech. Det är Microns nya tillverkningsprocess ”1 beta” som möjliggör 32 Gbit per krets, vilket med 16 kretsar per DRAM-modul blir 512 GBit eller 64 GB.

Precis som förra gången är MSI först ut med stöd för de större minneskretsarna med 64 GB per modul. Företaget har visat upp det nya kapacitetsökningen på ett Pro X670-P Wifi-moderkort med Ryzen 9 7900X. En uppdatering av UEFI-mjukvaran (BIOS) behövs för att utnyttja minnet optimalt. Även Asrock har visat upp kommande stöd för 64 GB-moduler och 256 GB totalt minne på moderkort med både AMD X670- och Intel Z790-styrkretsar.

Både dessa och andra tillverkare väntas släppa BIOS-uppdateringar inom kort, och nu återstår bara att minnestillverkare börjar sälja de nya DRAM-modulerna med den högre kapaciteten.