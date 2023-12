På Apples utvecklarkonferens WWDC i juni 2023 lanserade företaget flera nya satsningar på spel. Företagets hemsnickrade grafikramverk, Metal, utökades med funktioner som har efterfrågats av spelutvecklare och sedan länge finns i DirectX och Vulkan. Apple släppte Game Porting Toolkit, en samling verktyg som med hjälp av Wine gör det möjligt att köra DirectX 12-spel på Macar med Apple Silicon-systemkrets. Dessutom avslöjade företaget flera nya storspel på väg till Mac tack vare en ny funktion i Metal kallad Metalfx.

Metalfx är en uppskalningsteknik som blandar spatial och temporal uppskalning med antialiasing, alla tekniker som finns i AMD:s Fidelityfx Super Resolution-teknik (FSR). Nu visar det sig att Metalfx och FSR har mer än bara en ytlig koppling. Notebookcheck har rotat i Apples dokumentation och avslöjar att företaget använder åtminstone en del av AMD:s FSR-kod i Metalfx.

FSR är öppen källkod med MIT-licens, så det är fritt fram för Apple att använda delar av eller hela koden i sina egna produkter, och till skillnad från en del andra licenser som GPL finns inga krav på att även göra slutprodukten öppen källkod.

Eftersom Notebookcheck inte har tillgång till Apples källkod är det inte möjligt att avgöra hur mycket kod Apple har tagit från FSR så det kan vara allt från stora delar av koden, anpassat till Metals övriga API:er, till bara någon enstaka algoritm.

Att det kan röra sig om ett större lån och inte bara lös inspiration visar en genomgång av de nya spel som nyligen har släppts för Mac och använder Metalfx. Death Stranding, No Man's Sky, Resident Evil Village, Myst, Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage, Lies of P, Baldur's Gate 3 och The Medium har alla gemensamt att de sedan innan har stöd för FSR på Windows.