Insomniac-läckan handlar inte bara om bilder på kommande spel utan är mer allvarlig för Sony och dess dotterbolag. Dels har hackarna släppt personuppgifter om anställda, dels finansiella rapporter, presentationer och andra dokument som avslöjar Insomniacs och moderbolaget Sonys affärshemligheter.

Bland informationen som har läckt märks till exempel en presentation med detaljer om Sonys lansering av tidigare Playstation-exklusiva spel på PC, rapporterar Techspot. Det har visat sig vara en lönsam strategi, då spelen har sålt i nära tio miljoner exemplar.

Horizon Zero Dawn var först ut när det släpptes 2020 och när presentationen gjordes (vilket ser ut att vara i februari 2023) hade det sålt i 3,3 miljoner exemplar. God of War som släpptes i början av 2022 hade nått upp i 2,5 miljoner, Days Gone från maj 2021 låg på 1,7 miljoner och Spider-Man Remastered – som släpptes sommaren 2022 – hade redan kommit upp i 1,3 miljoner sålda exemplar.

Läckan från Insomniac har också avslöjat att Wolverine ser ut att bli ett av Sonys kommande PC-släpp: Bland dokumenten finns en skärmdump från en testversion av spelet som körs på Windows.