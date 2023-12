Varje år under jul och nyår håller Valve en vinterrea på Steam, och nu har årets rea kommit. Som vanligt är hundratals, om inte tusentals, spel prissänkta.

Den som är sugen på Baldur's Gate 3 men har väntat på rea har nu för första gången chansen, även om rabatten bara är låga tio procent. Ett annat nytt storspel som fått desto större prissänkning är Diablo 4, som har 40 procent rabatt.

Här är ytterligare några välbekanta spel på rean: The Last of Us Part 1 (30 procent), Elden Ring (40 procent), Cyberpunk 2077 (50 procent), Hogwarts Legacy (50 procent), Star Wars Jedi Survivor (50 procent), Microsoft Flight Simulator (40 procent), FC 24 (60 procent), Mortal Kombat 1 (50 procent), Call of Duty: Modern Warfare 3 (30 procent).

Eftersom Valve har börjat följa de nya reglerna i den uppdaterade prisinformationslagen i Sverige visas inte rabatten i procent för alla spel, utan bara för spel som inte har varit prissänkta under de senaste 30 dagarna. Istället för en procent visas en liten grön prislappikon med ett procenttecken.