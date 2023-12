Chromes inkognitoläge marknadsfördes när det släpptes som ett sätt att hålla sin webbaktivitet anonym. 2020 lämnade en grupp användare in en stämningsansökan mot Google och anklagade det för att brutit mot både federala amerikanska lagar och lokala lagar kring integritetsskydd i Kalifornien, och begärde fem miljarder dollar i skadestånd till drabbade användare. Gruppen påstår i stämningen att Google samlar in lika mycket personuppgifter om användare även i inkognitoläget, och att företaget därför har vaggat in dessa i en falsk trygghet.

Anklagelserna kanske verkar naiva, men domstolen som hanterar fallet beslutade nyligen att stämningen kan gå vidare till huvudförhandling, och nu rapporterar Reuters att Google hellre än att utsättas för risken att förlora och betala miljardbelopp i böter har valt att förlikas med användarna.

Avtalet mellan parterna ska nu godkännas och varken Google eller användargruppen har släppt några detaljer om uppgörelsen, så det är hittills okänt hur stort skadestånd Google har gått med på att betala i ersättning för att slippa rättegång.