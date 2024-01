Med CES-mässan runt knuten och flera andra lanseringar planerade under månaden blir januari en stark öppning för hårdvaruåret 2024. Många av nyheterna som presenteras på CES har hållits hemliga av tillverkarna, men en del är redan kända och några är mer eller mindre givna.

Datum Lansering 8 januari "Intel väntas visa upp:

Billigare 65-wattsmodeller av 14:e generationen Core-processorer för sationära

14:e generationen Core HX-modeller för bärbara Nvidia väntas visa upp RTX 40 Super-kort 9-12 januari CES 2024 – nya produkter från hundratals tillverkare

Många tv-tillverkare lär presentera 2024 års uppgraderingar, till exempel LG C4 och G4

Withings har utlovat en ny ”revolutionerande” smart hälsoprodukt

Räkna med många AI-baserade prylar 17 januari Geforce RTX 4070 Super 18 januari Samsung Unpacked – väntas lansera Galaxy S24 och Galaxy Fit 3 24 januari AMD kan lansera Radeon RX 7600 XT Geforce RTX 4070 Ti Super 31 januari Geforce RTX 4080 Super

Även inom spel finns några stora lanseringar att se fram emot under månaden. Prince of Persia: The Lost Crown släpps 18 januari, uppfräschade The Last of Us Part 2 Remastered 19 januari och 26 januari kommer efterlängtade Tekken 8.

