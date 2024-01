Sedan 20 december har Epic Games gett bort spel varje dag och det har varit möjligt att lägga vantarna på titlar som Fallout 3, Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds och Saints Row utan extra kostnad. Den dagliga gratisresan är nu över och Epic har gått tillbaka till att ge bort spel på veckobasis, men företaget rivstartar året genom att ge bort Marvel's Guardians of the Galaxy.

Spelet lanserades 2021 och fick höga betyg av både kritiker och allmänheten tack vare underhållande spel och gripande berättelse. Spelet kammade även hem bästa narrativ under det årets Game Awards-show. Spelet är även en del av SweClockers testsvit för grafikkort och har benchmark, vilket gör att du själv kan prestandatesta dina komponenter om du inte känner för att ta del av spelupplevelsen.

Guardians of the Galaxy har förhållandevis hanterbara hårdvarukrav där det rekommenderas att köra Nvidia GTX 1660 Super eller Radeon RX 590 samt Ryzen 5 1600 eller Core i7-4790.