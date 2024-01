Under Computex 2023 visade Asus upp ny variant av RTX 4070 som plockade all ström via moderkortet, utan att behöva använda 8-pinnarskontakt eller 12VHPWR från nätaggregatet. Nu har företagets första produkter med nya strömstandarden presenterats i form av ROG Strix RTX 4090 BTF och ROG Maximus Z790 Hero.

Grafikkortet är praktiskt taget samma grafikkort som vanliga ROG Strix RTX 4090, men saknar 12VHPWR-kontakt som ersatts av nya PCIe-kontakten för strömmatning till kortet. Enligt Asus ska nya matningen hantera upp till 600W från moderkortet, vilket räcker gott och väl för att driva RTX 4090 oavsett last.

För att använda strömmatningen på grafikkortet behövs givetvis kompatibelt moderkort, vilket den här gången är ROG Maximus Z790 Hero med den för tillfället unika kontakten. För att förse kontakten med ström som behövs krävs fortfarande 12VHPWR-kabel från nätaggregatet användas, men denna kan gömmas undan då kontakten sitter på moderkortets baksida. På baksidan sitter även resterande kontakter, vilket gör det enkelt att gömma undan kablar.

Det är fortfarande rätt skralt på marknaden när det kommer till chassin för dessa moderkort, men vid sidan av komponenterna har Asus även visat upp chassit ROG Hyperion GR701 BTF Edition, vilket anpassats för moderkort med bakåtriktade kontakter.

Allt fler gömmer kablarna

Asus är inte de enda på marknaden som satsar på att underlätta undangömmande av kablar. MSI har i samband med CES 2024 presenterat nya komponenter i Project Zero-serien med moderkort och chassin. Gigabyte har en liknande satsning med sina Project Stealth-produkter, men företaget verkar vänta med att erbjuda uppdateringar kring sin satsning.

Pris och lanseringsfönster har Asus ännu inte delat med sig av. Prislappen väntas dock landa en bit norr om företagets liknande produkter utan BTF-märkning.