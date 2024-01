Non-fungible tokens, NFT:s, var något som det satsades friskt på innan AI blev det hetare ämnet i teknikvärlden. Gamestop, vars aktievärde sköt i höjden under samma period, bestämde sig för att rida på vågen för att öka sina intäkter vid sidan av spelförsäljning. Nu har företaget bestämt sig för att lägga ned satsningen och NFT-butiken stängs ned den 2 februari.

I ett uttalande via Gamestops NFT-butik skriver företaget att beslut har tagits då framtiden för kryptorelaterade affärer är för osäker på grund av ständiga regleringar. Utfasningen av blockkedje-relaterade affärer började redan under hösten 2023 när företaget meddelade att deras kryptoplånbok skulle stängas ner innan årsskiftet.

NFT:s som köpts via butiken kommer fortsatt vara tillgängliga för kunderna via blockkedjan, men från och med början av februari kommer det inte längre vara möjligt att lägga vantarna på nya NFT:s via butiken. Ägare har dock möjlighet att sälja sina NFT:s via andra butiker, vilket betyder att den digitala konst som sålts via butiken inte blir helt värdelösa.

Äger du några NFT:er?