Inkognitoläget är användbart för att få bättre priser på flygresor, vid linsköp samt gör det lätt att dölja presentshopping från sin partner. Och andra saker. Vad inkognitoläget inte gör är att dölja användarens trafik, vilket varit aningen otydligt från Googles håll och lett till grupptalan mot sökmotorn. I sviterna av detta har nu Google lagt till mer information om inkognitolägets hantering av data i Chrome Canary.

I senaste versionen av Chrome Canary, vilket är Chrome-varianten där funktioner testas innan de når skarpa versionen, får inkognito-användare ny information. Mer specifikt informeras användaren om att webbläsaren inte sparar någon information om din aktivitet, men att webbläsaren inte påverkar hur webbplatser samlar in din data, inklusive Google.

För den insatte är detta inga nyheter, utan är ett tydliggörande för mindre insatta som tror att inkognitoläget håller användaren skyddad från all form av datainsamling. Anledningen till att Google implementerar detta just nu beror på den grupptalan som startades mot företaget 2022. Deltagarna hävdade att Google dolt det faktum att data kan sparas via inkognitoläget. Ärendet gjordes upp innan årsskiftet efter att Google gått med på att tydliggöra vad som faktiskt gäller.

När nya informationen dyker upp i vanliga versionen av Chrome återstår att se, men troligtvis dröjer det bara några veckor innan samtliga Chrome-användare ser nya varningsrutan.

Vad använder du inkognito-läget till?