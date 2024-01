Google lanserade Pixel 8 i början av oktober förra året, och meddelade då att AI-chattboten Bard kommer till Assistant under 2024. Betaversioner av Assistant har sedan dess talat om ”Assistant with Bard”, men nu rapporterar 9 to 5 Google att hela appen istället kan döpas om till Bard.

I version 15.2 av Google-appen för Android har introduktionen från Bard gått från ”Hi! I'm Assistant with Bard" till ”Hi! I'm Bard, a new experimantal AI assistant on your phone”. Även på andra platser har Assistant with Bard blivit kort och gott Bard, till exempel i inställningarna.

För de som inte har tillgång till eller vill ha den nya versionen med Bard kommer gamla Assistant leva kvar åtminstone ett tag till. I betaversionerna har Google kallat denna Google Assistant (classic) och talat om ”klassiska Assistant-funktioner”, men i version 15.2 kallas det bara Google Assistant. Det tyder på att Google kommer separera Bard och Assistant tydligare.

Förra veckan tog Google bort en lång rad funktioner från Assistant, till exempel möjligheten att ställa in alarm med musik eller radio, flytta en händelse i kalendern och ringa en viss enhet eller skicka röstmeddelanden till familjemedlemmar utanför hemmet.