Sonys räkenskapsår för 2023 tar slut sista mars och nu meddelar företaget att antalet sålda Playstation 5-konsoler kommer landa kring 21 miljoner under det gångna året, betydligt färre än de runt 25 miljoner företaget tidigare räknade med, skriver The Verge. Försäljningen under det tredje räkenskapskvartalet, det vill säga oktober–december, gick bättre än året innan men nådde inte upp till förväntningarna. Intäkterna blev lägre än samma period 2022, på grund av reor och kampanjerbjudanden.

Sony säger att Playstation 5 nu går in i de ”senare stadierna av produktcykeln”, och företaget ska nu fokusera på vinstmarginal istället för antal sålda konsoler. Därför räknar Sony nu med att försäljningen kommer börja minska från nästa räkenskapsår.

Sannolikheten att det blir så minskar inte av att Sony samtidigt meddelar att det inte planerar att släppa några nya titlar i någon av sina existerande spelserier under det kommande året, det vill säga till slutet av mars 2025. Death Stranding 2 är det kommande storspel som ligger närmast till hands och ska komma ”under 2025”, men uttalandet från Sony innebär förmodligen att spelet inte dyker upp förrän tidigast i april.

Fler Windows-portar av redan släppta spel kan däremot dyka upp, då flera av de titlar som hittills har släppts har sålt riktigt bra.