MSI har inte släppt sin handhållna speldator Claw än, men redan nu har flera kinesiska recensenter fått tag i exemplar och släppt tidiga testrapporter, skriver WCCF Tech.

Claw är intressant då det är den första och hittills enda handhållna speldatorn med systemkrets från Intel istället för AMD. Allt sedan Valves Steam Deck startade trenden med de Nintendo Switch-liknande datorerna med inbyggda handkontroller och små skärmar har olika Ryzen-kretsar dominerat, med Ryzen Z1 den populäraste kretsen i de senaste modellerna som Asus ROG Ally.

De kinesiska rapporterna visar att Intels Meteor Lake inte riktigt ser ut att nå upp till AMD:s bästa prestanda vid de låga effekter som krävs för att ge godtagbar batteritid i en handhållen speldator. I spel som Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077 och Red Dead Redemption 2 får ROG Ally runt 10–15 procent fler bilder per sekund oavsett inställningar.

Eftersom MSI inte har börjat sälja Claw än kommer drivrutinerna förmodligen optimeras lite mer, men med så jämna resultat vore det märkligt om den gör ett enormt skutt förbi Ryzen Z1.