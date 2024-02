Den brittiska städfirman Just Clear var ute på ett typiskt jobb, att tömma ett hus på personliga ägodelar och bråte. Under några kartonger hittade firmans städare ett par riktigt gamla datorer, som de bäste sig för att ställa undan för att ta reda på mer. Det var lyckosamt, skriver The Mirror.

Datorerna visade sig efter att ha gjort vidare efterforskningar vara två exemplar av en av de allra tidigare PC-modellerna – Q1 från Q1 Corporation, den första äkta mikrodatorn i världen. En mikrodator innebär en dator där processorn (CPU:n) ryms i en integrerad krets istället för att vara spridd över flera.

De två datorerna har ställts ut i en tillfällig installation på Kingston University i utkanten av London, och Just Clears chef Brendan O'Shea säger till The Mirror att han ser det som en ära att kunna vara med och visa upp klenoderna för allmänheten.

– De låg nedgrävda under ett berg av kartonger och först trodde vi att det var ett par fina men vanliga 1970-talsdatorer som vi kanske skulle radera innan vi skickade dem på återvinning.

Utställningen utanför London avslutades tyvärr 17 februari, och de två Q1-maskinerna ska nu antingen säljas på auktion eller privat till någon samlare. Svenskar som vill se, eller rent av införskaffa, en av dessa skönheter har dock tur: Ett exemplar ingår i Dalby Datormuseums samlingar.