Förra veckan lämnade Nintendo in en stämningsansökan mot Tropical Haze, företaget som utvecklar Switch-emulatorn Yuzu. Eller rättade sagt utvecklade. Under måndagen meddelade utvecklarna att de har ingått en förlikning med Nintendo som innebär att de lägger ned utvecklingen med omedelbar verkan och betalar 2,4 miljoner dollar i skadestånd till den japanska speljätten, rapporterar The Verge.

Yuzus webbplats är stängd och den öppna källkoden på Github har plockats bort. Android-versionen är borttagen från Play-butiken och Yuzus Discord-server är stängd för nya inlägg.

Men eftersom Yuzu var öppen källkod med GPL-licens och projektet hade klonats av hundratals utvecklare och tusentals nyfikna kan varken Nintendo eller de ursprungliga utvecklarna stoppa kloner. Redan nu har flera nya projekt dykt upp som ämnar fortsätta utvecklingen av emulatorn. Två exempel som WCCF Tech har hittat är Nuzu och Suyu (”sue you”). Det föregående ligger på Github medan det senare har valt Gitlab för att inte riskera att Github stänger projektet efter påtryckningar från Nintendo.

Emulation i allmänhet är inte olagligt varken i USA eller de flesta andra länder, men Nintendo ansåg att just Yuzu har uppmuntrat till och underlättat för piratkopiering.