MSB fick in 334 rapporter om IT-incidenter förra året. En tredjedel av alla rapporter handlade om cyberangrepp vilket gör det till den största orsaken bakom it-incidenter. Tidigare år har systemfel varit den enskilt största orsaken som i år står för 25 procent av alla invidenter, följt av okända anledningar med 21 procent.

MSB sammanställer information från 136 myndigheter och NIS-leverantörer som har som skyldighet att rapportera sina it-incidenter till myndigheten.

Omvärldsläget och den senaste tidens it-incidenter som fått stora konsekvenser för en rad organisationer aktualiserar vikten av ökad förändringstakt. – Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Förra året fick MSB in 96 rapporter om cyberangrepp vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2022 då det rapporterades in 40. Majoriteten av dessa cyberangrepp rapporterades in under årets första hälft, vilket är när cyberangrepp oftast sker. Den vanligaste typen av angrepp var överbelastningsattacker mot webbsidor.

Angreppen begränsade exempelvis tillgängligheten till webbsidor. Det är allvarligt att så många organisationer drabbades, samtidigt noterades inga större samhällskonsekvenser denna gång. – Åke Holmgren

Nästan hälften av fjolårets rapporter om cyberangrepp kom in från en enskild it-leverantör. MSB trycker på att dessa typer av angrepp har den största samhällspåverkan då de stör digitala leveranskedjor och påverkar flera aktörer samtidigt. Något som exemplifierats av attacken mot Tietoevry i januari.