Warner Bros. Discovery har nu meddelat att "den ultimata streamingtjänsten" Max kommer till Europa i maj och Sverige är bland de allra första på kontinenten att få tjänsten. Den 21 maj tar vi farväl av HBO Max och Discovery Plus då innehållet från dessa tjänster ska tillsammans utgöra innehållet på Max.

Max kommer att samla allt HBO-exklusivt innehåll, såsom Game of Thrones, True Detective och The Last of Us, tillsammans med realityprogrammen på Discovery Plus och de livesända sportevenemangen som sänds på Eurosport. Max har innan bara varit tillgänglig i USA, Latinamerika och Karibien.

Det enastående innehåll vi har på Max, allt från House of the Dragon till Olympiska spelen i Paris 2024 och mer därtill, erbjuder något för alla sinnesstämningar eller tillfällen, Max har något för alla – alltid. – JB Perrett, VD för Global Streaming & Games på Warner Bros. Discovery

Om du redan är prenumerant på HBO Max kan du ha kvar din profil och din historik i Max. Warner Bros. Discovery säger även att HBO Max-applikationen kan automatiskt uppdateras till Max beroende på enhet och operativsystem. Huruvida nuvarande HBO Max-prenumeranter får behålla nuvarande prenumerationskostnad är för tillfället okänt.

Max kommer delas upp i tre abonnemang, baspaket med reklam, standardpaket, premiumpaket. Sedan finns även sporttillägget som kan läggas på valfritt abonnemang och erjuder sportupplevelser. Vad någon av dessa kommer att kosta vid lansering är för närvarande oklart.