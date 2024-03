Tillverkningen av integrerade kretsar är beroende av tillgång till rena kiselkristaller. Tillverkningsprocessen för dessa är i sin tur beroende av sand bestående av extremt ren, mald kvarts (kiseldioxid). Ju renare kvarts desto renare kiselplattor, och bara de renaste duger åt tillverkare som TSMC och Intel.

Den renaste kvartsen kommer från en enda källa: Ett litet samhälle med det påhittiga namnet Spruce Pine i nordvästra North Carolina i USA, där ett dotterbolag till belgiska gruvjätten Sibelco driver ett par kvartsgruvor, skriver Tom's Hardware. Kvartsen från Spruce Pine-fyndigheten är extremt ren till att börja med och enklare att ytterligare förädla än vid andra fyndigheter, vilket gör att företaget kan framställa sand som består till 99,9992 procent av rena kvartskristaller. Den kostar runt 100 000 kronor per ton.

Tom's Hardware är inte först med att uppmärksamma sanden från Spruce Pine. Ed Conway tar upp den i boken Material world från 2023, och Vince Beiser skrev om den i The world in grain från 2018 som Wired har publicerat ett urdrag av. Nyligen skrev Ethan Mollick, professor vid University of Pennsylvania, om den och länkade till en tråd med ytterligare detaljer skriven förra året av Seaver Wang på The Breakthrough Institute.

Stenbrotten i Spruce Pine är inte den enda komponenten i halvledarindustrins leverantörskedjor som är svårersättlig. Nederländska ASML tillverkar exempelvis de mest avancerade maskinerna för att etsa kretsar i kisel och utan dessa skulle branschen snabbt gå på knäna.