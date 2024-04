Teknikjätten Google lämnade under torsdagen in en stämning i New Yorks federala domstol mot ett par kryptobedragare som de hävdar har lurat dem att tillåta bedrägliga appar på Google Play, skriver Business Insider.

Bedragarna ska enligt Google dessutom ha lyckats lura över 100 000 människor runt om i världen på allt från 100 dollar till tiotusentals dollar vardera genom appar som utgav sig för att vara legitima kryptovalutabörser och investeringsplattformar. I själva verket användes apparna för att genom olika annonser övertyga användarna om att investera pengar – som de sedan aldrig såg röken av även om de gjorde vinst.

De anklagade är en apputvecklare i Kina och en annan i Hongkong, som lyckades lura Google att godkänna apparna i appbutiken. Detta, enligt Google själva, genom att förfalska sina identiteter, geografiska positioner och avsikter.

I stämningsansökan säger Google också att det har spenderat över 75 000 dollar på att utreda bedrägerierna, men att deras största bekymmer är hur händelsen kommer att påverka Play Stores rykte.