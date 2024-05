Nycklar, den moderna kryptografiska tekniken som skyddar åtkomst till konton utan lösenord och med enkel inloggning via till exempel fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, har kommit starkt de senaste två åren. Idag är tekniken inbyggd i flera operativsystem, webbläsare och lösenordshanterare, och över 20 procent av världens största webbplatser har lagt till möjligheten att logga in med nyckel istället för lösenord.

Microsoft var med och utvecklade tekniken tillsammans med Apple och Google. Förra året bakade företaget in stöd för att skapa och lagra nycklar i Windows 11, och att logga in på konton via Windows Hello precis som det länge har gått att logga in på eller låsa upp datorn. Nu har företaget aktiverat fullt stöd för nycklar för alla konsumentkonton, skriver The Verge.

Det innebär att användare kan skapa och logga in med nyckel i till exempel Microsoft 365 och Copilot, både på dator och mobil. Mobilapplikationerna för Word och de andra Office-programmen kommer få stöd för nyckel-inloggning inom några veckor skriver Microsofts säkerhetschef Vasu Jakkal i ett blogginlägg.

Google meddelade nyligen att över 400 miljoner användare har aktiverat nyckelinloggning på sina Google-konton och tillsammans har dessa användare använt nyckel för att logga in 1,5 miljarder gånger.