I år slog antalet digitala deklarationer till Skatteverket rekord med totalt 7 027 444 vilket är 80 000 fler jämfört med förra året. Bara under den första dagen – den 19 mars – var det 1.4 miljoner människor som skickade in sina deklarationer vilket är 329 000 fler än första dagen i fjol. För Skatteverkets sektionschef Emelie Köhn är det ett glädjande besked.

Det är glädjande att allt fler deklarerar digitalt, det är säkrare och snabbare och många uppskattar att de får en kvittens på deklarationen. Sms-deklaranterna sticker ut i år, med en ökning med nio procent – Emelie Köhn.

I år var det drygt 430 000 människor som deklarerade via sms. E-tjänsten är fortsatt den populäraste metoden för att skicka in deklarationer och i år har över 5 miljoner människor använt tjänsten. Runt 1 miljon människor deklarerade via applikationen vilket är en minskning från förra året.

Om du fick besked om att betala tillbaka skatt i april måste du göra det senast den 12 juli. Om du får ditt slutskattebesked i juni kommer du sannolikt att betala senast den 12 september.