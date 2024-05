Kompatibilitetslagret Proton har uppdaterats till version 9.0, vilket innebär att fler spel som ursprungligen utvecklats för Windows nu även funkar på Steam Deck och på Linux i skrivbordsmiljö. Några av de nyare spel som nu gjorts spelbara i den stabila versionen av Proton 9.0 är The Lord of the Rings: Gollum, Dinogen Online och The Finals. Även ett gäng Command & Conquer-titlar och flera andra klassiker har gjorts spelbara.

Vad beträffar buggfixar har en del gjorts för att förbättra spelupplevelsen i vissa titlar som tidigare strulat på system med processorer med många kärnor. I den nya versionen av Proton begränsas antalet CPU-kärnor i en rad äldre spel, som Far Cry 2 och 4 och Warhammer 40,000: Space Marine, vilket gör att de flyter på bättre.

En annan god nyhet, åtminstone för spelare med Nvidia-grafikkort, är att Nvapi, en mjukvaruutvecklingssats för Nvidias GPU:er, nu är aktiverad som standard för de flesta spel.

På Github-sidan finns en komplett lista över 25 spel som nu funkar som de ska, och de buggfixar och förbättringar som gjorts.