Bärbara datorer har i många år använt primärminne placerat på SO-DIMM-moduler, men de senaste åren har många tillverkare gått över till fastlött LPDDR-minne. De här strömsnåla minneskretsarna måste sitta precis intill processorn för att de svagare elektriska signalerna ska orka fram, vilket gör att de inte fungerar med SO-DIMM.

Under några år har en ny typ av minnesmodul som fungerar med LPDDR och ändå kan bytas ut av användaren varit under utveckling, och nu är den här. Ifixit publicerade under tisdagen en videogenomgång av LPCAMM2 som tekniken heter, och även en isärplockningsguide till den första datorn som använder den: Lenovo Thinkpad P1 (Gen 7).

LPCAMM2 består av ett antal LPDDR-kretsar på en litet kretskort som liknar en M.2-sticka men med en del som sticker ut så att formen är en oregelbunden polygon istället för rektangel. Den placeras i ett slags sockel där den hålls på plats med tre skruvar som måste skruvas i i rätt ordning för att de många kontaktpunkterna ska mötas korrekt. Hela sockeln går också att byta ut, vilket gör datorer med LPCAMM2 mer reparerbara.

Varje LPCAMM2-modul har minst två minneskretsar och har alltid dubbla kanaler, så det behövs bara en modul för att få samma minneshastighet som med två SO-DIMM-moduler.

Micron har tillverkat de första LPCAMM2-modulerna som Lenovo använder i den nya Thinkpad-modellen, men även Adata och Samsung ska börja tillverka den nya typen av minne.