En ny knapp ska låta dig slå på och av High Dynamic Range-uppspelning när du streamar på Netflix. Funktionen är tänkt att byta över från HDR till SDR-uppspelning.

Just nu erbjuder Netflix HDR-uppspelning för skärmar med HDR-stöd men det finns ingen funktion för att slå av det om så önskas. Om du streamar i HDR blir upplösningen mer detaljerad men på telefoner kan det bli en strömslukare. Netflix själva rekommenderar att du justerar HDR-inställningar om videon är antingen för ljus eller för mörk.

Android Authority gjorde upptäckten när de hittade två koder i Netflix Android-applikation – version 8.117.0 build 3 50695 beta. Koderna heter “Android Allow SDR/HDR Stream Selection (sic)” och “Additional Switch Button To Choice SDR/HDR Streams for Streaming (sic)".

Netflix har inte bekräftat att funktionen är på väg och risken finns att den inte kommer att släppas, då den endast prövas just nu. Det är också oklart om samma funktion prövas i Netflix IOS-applikation.