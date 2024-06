Som vi rapporterat om tidigare har Meta planerat att börja träna generativa AI-modeller på användardata från sina sociala medieplattformar, från och med 26 juni 2024. Nu verkar det dock som att Metas planer grusas i Europa – åtminstone tillfälligt.

Det är irländska Data Protection Commission (DPC), den nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd, som bett Meta att skjuta upp sina planer, skriver Reuters.

Nyligen har även organisationen None of Your Business (NOYB) vänt sig till dataskyddsmyndigheter i flera europeiska länder och bett dem agera mot Metas stundande förändringar, som skulle ge företaget rätt att träna sina AI-modeller på användarnas bilder, kommentarer och offentliga inlägg på Instagram och Facebook utan samtycke.

NOYB pekade bland annat på att användare idag behöver invända mot att deras information används för AI hos Meta via ett formulär, i motsats till att informationen som standard inte används för AI-träning såvida användaren inte ger sitt medgivande.

I en uppdatering av ett blogginlägg med titeln ”Att bygga AI-teknik för européer på ett transparent och ansvarsfullt sätt” skriver Meta att man på grund av påtryckningarna beslutat att inte införa förändringarna i nuläget.

Vi är besvikna över begäran från den irländska dataskyddskommissionen (DPC) (…) på uppdrag av de europeiska dataskyddsmyndigheterna, att skjuta upp träningen av våra stora språkmodeller (LLM) med hjälp av offentligt innehåll som delas av vuxna på Facebook och Instagram – särskilt eftersom vi har införlivat feedback från tillsynsmyndigheterna och de europeiska dataskyddsmyndigheterna varit informerade sedan i mars. – Meta

Avslutningsvis menar Meta att beslutet innebär ”ett steg bakåt för europeisk innovation och konkurrens inom AI-utveckling”, samt att man är övertygad om att det planerade tillvägagångssättet är förenligt med europeiska lagar och förordningar.