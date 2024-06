Google ska rulla ut funktionen Listen to this page som kommer att läsa upp texter på webbsidor åt dig, rapporterar 9to5Google. Google har börjat med att erbjuda funktionen på utvalda webbsidor som de anser vara "texttunga".

Listen to this page är ett tillägg i Android-versionen av Chrome och funktionen kommer att visas via en ikon som ska finnas vid webbläsarens översättningsfunktion. Om en webbsida inte går att lyssna på, kommer ikonen inte att synas.

Om du slår på funktionen kommer en minispelare att dyka upp längst ned på din skärm som låter dig pausa samt spola fram eller tillbaka i tio sekunder. Spelaren kommer att synas om du öppnar en annan flik i Chrome och kommer även att fortsätta spela om du låser telefonen utan att pausa. Om du stänger rutan kommer uppspelningen att sluta.

Funktionen kommer för närvarande att vara tillgänglig på engelska, franska, tyska, arabiska, hindi och spanska. Du ska även kunna ställa in hur rösten som läser upp texten låter. Listen to this page kommer att rullas ut stegvis till flera webbsidor under månadens gång.