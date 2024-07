Där Rabbit R1 och Humane AI Pin försöker vara hjälpsamma AI-assistenter du bär på dig tar nya AI-prylen Friend en annan väg. Friend är inte kopplad till några andra funktioner utan använder Bluetooth och användarens telefon enbart för att komma åt internet och fungera som en virtuell kompis.

Själva prylen är en liten avrundad puck som kommer i olika färger och är tänkt att hängas om halsen eller fästa mot kläderna eller en väska. Den är utrustad med mikron men varken högtalare eller kamera och kommunicerar till att börja med enbart via textmeddelanden som visas i den tillhörande mobilapplikationen – som än så länge bara finns för Iphone.

Mikronen lyssnar konstant på omgivningen och Friend kan både kommentera sånt den hör och diskutera det med användaren. Den lagrar inga loggar med konversationerna och ingenting sparas i applikationen, så om hårdvaran går sönder måste användaren börja om med en ny digital vän.

Målet med Friend är att skapa en virtuell vän som alltid finns till hands för att lyssna, och aldrig är elak eller dömande. Avi Schiffman säger till The Verge att de AI-tjänster som är mest framgångsrika bland alla tusentals satsningar är de som handlar om sällskap, inte produktivitet. För all hajp kring Chat GPT och andra assistenter är det produkter som Character.ai och Replika som får folk att fortsätta använda dem. The Verge jämför med Tamagotchi, som många användare byggde ett starkt band till, och Avi Schiffman håller med.

– Det är en leksak. Så vill jag verkligen att du ser det.

404 Media rapporterar att Friend har dragit in cirka 2,5 miljoner dollar i investeringar, och har redan spenderat runt tre fjärdedelar – på domännamnet friend.com. Avi Schiffman säger till sajten att det var värt det, och visar upp ett digitalt kvitto för att visa att det stämmer.